شاهد: منظمة السلام الأخضر تمنح أدنى درجة لأكبر الشركات الكورية الجنوبية في مسح خاص بحماية المناخ

حصلت الخميس معظم أكبر الشركات في كوريا الجنوبية على أدنى تصنيف F، في استطلاع أجرته منظمة السلام الأخضرغرينبيس لقياس عملها المناخي خلال حفل "تخرج" خاص أقامته المنظمة غير الحكومية في العاصمة سيول.

خلال هذا الحفل أمام الصحافة، ارتدى نشطاء البيئة أقنعة تمثل رؤساء المجموعات الرئيسية في البلاد، مثل لي جاي يونغ، رئيس سامسونغ، والرؤساء التنفيذيين لمجموعة إس كا و أل جي وكذلك هواوي.

وقال يانغ يون هو، ناشط في مجال الطاقة والمناخ في غرينبيس، "استخدمت الشركات الـ 10 الكبرى في كوريا الجنوبية والشركات المئة التابعة لها 89 تيراواط ساعة من الكهرباء العام الماضي. وهذا أكثر من الكهرباء التي استهلكتها 20 مليون أسرة في كوريا الجنوبية".

هاجمت المنظمة البيئية مؤخرًا شركة سامسونغ، التي وعدت بالتحول إلى الطاقات المتجددة في الولايات المتحدة والصين وأوروبا. لكن هذا التحول سيمثل أقل من 20 بالمئة من استهلاكها العالمي للكهرباء، كما تؤكد المنظمة غير الحكومية.