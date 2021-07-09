شاهد: مجريون من المجتمع المدني يتظاهرون ضدّ "قانون رهاب المثلية"

تظاهر ممثلون عن منظمات المجتمع المدني في المجر ضدّ تشريع دخل حيز التنفيذ مؤخراً وأثار جدلاً واسعاً على المستويين الداخلي والخارجي، خصوصاً الأوروبي. وكان حزب رئيس الوزراء الشعبوي، فيكتور أوربان، هو الذي تقدّم بمشروع القانون، وكان يهدف بداية إلى تشديد العقوبات ضدّ المعتدين جنسياً على الأطفال، غير أن تعديلات أجريت على القانون، بينها حظر "تقديم المثلية أو الترويج لها" في الكتب المدرسية، دفعت بجهات حقوقية ومنظمات إلى اعتباره مجحفاً ومليء برهاب المثلية.
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