مصادرة ثلاثة آلاف زوج من الرموش الصناعية المصنعة في الصين

صادرت وحدة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ثلاثة آلاف زوج من الرموش الصناعية، الثلاثاء لعدم مراعاتها للمعايير القانونية عند استيرادها من الصين.

وقال ماثيو ديمان، المتحدث باسم الوكالة في بيان إن الصناديق الأربعة من الرموش الصناعية التي تم ضبطها يوم الثلاثاء في مطار لويس أرمسترونغ في نيو أورليانز الدولي كانت متجهة إلى متجر محلي لمستلزمات التجميل.

وأضاف ديمان، لصحيفة ذا تايمز بيكايون المحلية: إنه لم تتم الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية ولم يتم ذكر اسم الموزع أو اسم الشركة المصنعة. وهذا يعني "عدم وجود إمكانية لمعرفة إذا كانت الرموش قد تعرضت للبكتيريا أثناء التصنيع، أو طريقة التخزين المتبعة".

وعادة يتم صناعة الرموش الصناعية من مواد ومركبات كيميائية مختلفة كما يتم تثبيتها عن طريق مادة لاصقة قد تسبب تفاعلات أو تهيج بالعين أو حساسية.