شاهد: فرحة عارمة تجتاح الأرجنتين احتفالا بفوز ميسي ورفاقه على البرازيل بكأس "كوبا أميركا"

خرجت الجماهير الأرجنتينية بالآلاف في شوارع العاصمة بيونس آيرس، للاحتفال بفوز منتخب بلادها في نهائي "كوبا أميركا" أمام منافسه التاريخي البرازيلي، في ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بنتيجة هدف لصفر.

وقد فازت الأرجنتين بأول لقب لها منذ عام 1993، بعد تغلبها على البرازيل، وفاز نجم الفريق ليونيل ميسي بأول لقب قاري مع المنتخب الوطني، ليملأ بذلك فجوة في مسيرته الكروية.

وجاء هدف الأرجنتين في الدقيقة 22 بعد تمريرة طويلة إلى أنخيل دي ماريا، الذي استغل ضعفا من الظهير الأيسر للمنتخب البرازيلي رينان لودي، ويسقط الكرة وراء الحارس إدرسون.

وقالت مشجعة أرجنتينية عقب المباراة: "لقد بكيت ولم أكن أصدق ذلك، أحب المنتخب الوطني وأنا سعيدة، إننا نستحق هذا الفوز واستحقه ميسي أيضا، كما استحقه جميع الأرجنتينيين".

وقال مشجع آخر: "هذه أول كأس تفوز بها الأرجنتين دون دييغو مارادونا، وهذا اللقب والاحتفال لأجله، شكرا دييغو لأنك أعطيتنا الكثير".

وكان ميسي الذي توج بألقاب عدة مع ناديه الإسباني برشلونة وصل إلى نهائي كوبا أميركا ثلاث مرات، وخسرها جميعا سنوات 2007 و2015 و2016.

وقد أصبحت البرازيل الدولة المضيفة لبطولة كوبا أميركا في اللحظة الأخيرة، قبل أسبوعين من انطلاقها، بعد انسحاب كولومبيا والارجنتين المنظمتين الأصليتين.

واحتج عديد اللاعبين على إقامة البطولة في ظل جائحة كوفيدـ19، التي تتسبب في وفاة آلاف الأشخاص يوميا في أميركا الجنوبية. وسمح مسؤولون لبضعة آلاف المشجعين بالدخول إلى ماراكانا لمشاهدة المباراة النهائية، ولكن كان هناك القليل من التباعد الجسدي.