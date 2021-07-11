عاجل
euronews_icons_loading
مروحيات أوكرانية تحلق فوق سفينة حربية روسية خلال مناورات نسيم البحر 2021

أجرت أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي مناورات في البحر الأسود شملت عشرات السفن الحربية في استعراض استمر أسبوعين لإبراز علاقاتهما الدفاعية القوية وقدراتهما في أعقاب مواجهة بين القوات العسكرية الروسية ومدمرة بريطانية قبالة شبه جزيرة القرم الشهر الماضي.

تضمنت مناورات نسيم البحر 2021، التي من المقرر أن تختتم اليوم السبت، حوالي 30 سفينة حربية و40 طائرة من أعضاء الناتو وأوكرانيا.

No Comment المزيد من