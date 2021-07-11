أجرت أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي مناورات في البحر الأسود شملت عشرات السفن الحربية في استعراض استمر أسبوعين لإبراز علاقاتهما الدفاعية القوية وقدراتهما في أعقاب مواجهة بين القوات العسكرية الروسية ومدمرة بريطانية قبالة شبه جزيرة القرم الشهر الماضي.

تضمنت مناورات نسيم البحر 2021، التي من المقرر أن تختتم اليوم السبت، حوالي 30 سفينة حربية و40 طائرة من أعضاء الناتو وأوكرانيا.