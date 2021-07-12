شاهد: الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون يحقق حلمه في بلوغ الفضاء

فاز الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون برهانه، بعد أن أمضى حياته كلها في الحلم به، ووصل إلى الفضاء يوم الأحد على متن مركبة فضائية مملوكة من طرف شركة فيرجين غالاكتيك Virgin Galactic التي أسسها قبل 17 عامًا، ووعد ببدء "مغامرة فضاء جديدة".

وهكذا سبق ريتشارد برانسون جيف بيزوس إلى لقب أول ملياردير يقوم بهذه الرحلة "الرائعة" بفضل مركبة الشركة التي أنشأها بنفسه.

ووصف برانسون الرحلة الفضائية وهو لا يزال على متن مركبة الفضاء في إس إس يونيتي VSS Unity، خلال رحلة العودة من الفضاء إلى قاعدة سبايس بورت أمريكا Spaceport America في صحراء نيو مكسيكو، بأنها "تجربة العمر مرة واحدة". وأضاف بعد رحلته "حلمت بهذه اللحظة منذ أن كنت صغيرا، لكن لم يمن يتوفر أي شيء يمكن أن يحضرني لرؤية الأرض من الفضاء". وتابع "نحن في طليعة عصر الفضاء الجديد".

إلى جانب ريتشارد برانسون، كان على متن المركبة الفضائية طياران وثلاثة ركاب آخرون يعملون في شركة فيرجين غالاكتيك.