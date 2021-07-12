تواصلت أعمال نهب واضرام نيران في البلاد الإثنين، في يوم رابع من أعمال العنف التي بدأت أساسا إثر سجن الرئيس السابق لكنها باتت الآن تأخذ منحى إجراميا ممزوجاً باليأس الاقتصادي الذي تعزز بسبب القيود المفروضة منذ منتصف حزيران/يونيو لمواجهة موجة ثالثة من فيروس كورونا.

وستقوم قوات جنوب إفريقيا في مقاطعة كوازولو ناتال (شرق) وفي جوهانسبرغ بمؤازرة الشرطة في كبح أعمال العنف المتواصلة منذ الجمعة، على خلفية ايداع الرئيس السابق جايكوب زوما السجن، وفق ما ذكر الجيش الإثنين.

وسُدت طرقات فيما اجتاحت حشود مراكز تسوق. وبثت القنوات التلفزيونية المحلية لقطات مباشرة للأوضاع التي عمها التوتر في مقاطعة كوازولو ناتال (شرق)، حيث أودع زوما السجن الخميس واندلعت غداة ذلك أولى مظاهر الغضب، إضافة إلى العاصمة الاقتصادية جوهانسبرغ.