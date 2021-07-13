بعد مباحثاته مع عباس.. إردوغان يهنئ الرئيس الإسرائيلي على توليه منصبه

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ هنّأه فيه على تولّيه منصبه، وفق بيان للرئاسة التركية، في خطوة نادرة من نوعها بين البلدين اللذين يخيّم التوتّر على علاقاتهما.

ويأتي هذا الاتصال بعد عقد إردوغان، الداعم القوي للقضية الفلسطينية خلال حكمه المستمر منذ 18 عاماً، محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت.

وأكد إردوغان لعباس أن تركيا "لن تلتزم الصمت حيال الظلم الإسرائيلي في فلسطين"، بحسب الرئاسة التركية.

وخلال النزاع العسكري الذي اندلع بين إسرائيل وقطاع غزة هذا العام، اتّهم إردوغان الدولة العبرية بشنّ "حرب إرهابية" على القطاع الفلسطيني، متعهّداً حشد دول العالم للدفاع عن القطاع.

وأكّد إردوغان لهرتسوغ خلال المكالمة على "الأهمية الكبيرة" للعلاقات الإسرائيلية-التركية من أجل أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها، وفق البيان.

ولفت البيان إلى أنّ أردوغان شدّد "على مواصلة التواصل والحوار" مع إسرائيل رغم كل الخلافات، مشيراً إلى سعي المجتمع الدولي لإيجاد تسوية شاملة للنزاع "على أساس حل الدولتين في إطار قرارات الأمم المتحدة".

وقال إردوغان إنّ هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات تشمل الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.

وتوتّرت العلاقات بين إسرائيل وتركيا منذ أن حاولت سفن تابعة لمنظمة غير حكومية تركية عام 2010 كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.