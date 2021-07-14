شاهد: فيضانات مفاجئة في بلجيكا بسبب هطول أمطار غزيرة

جرفت مياه الفيضانات السيارات، في مدينة لييج البلجيكية، حيث تم وضع مقاطعة لييج تحت مستوى الإنذار "الأحمر". ومن المتوقع أن تهطل الأمطار بأكثر من 100 ملم على جزء من المنطقة خلال اليوم وحتى غدٍ الخميس.

ويعدّ مستوى التأهب هذا، الأعلى في بلجيكا ولم يتم تفعيله في البلاد منذ عام 2010.