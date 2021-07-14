أودت أعمال العنف والنهب التي تشهدها جنوب إفريقيا منذ أيام بحياة 45 شخصاً على الأقل، في حين لا تبدو في الأفق الثلاثاء أي مظاهر تهدئة، على الرغم من نشر أول دفعة جنود.

صباح الثلاثاء، أعلنت مقاطعة كوزاولو ناتال (شرق)، حيث اندلعت الاضطرابات غداة سجن الرئيس جيكوب زوما الذي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في إقليم الزولو، ارتفاع عدد القتلى إلى 26 شخصاً. يضاف إليهم ستة قتلى في منطقة جوهانسبرغ، العاصمة الاقتصادية للبلاد، أكد سقوطهم مساء الإثنين رئيس البلاد سيريل رامابوزا.

وأشار في خطاب متلفز، بعد نشر جنود لمؤازرة الشرطة، إلى الطبيعة غير المسبوقة لأعمال العنف هذه منذ التحول نحو الديمقراطية بعد حقبة الفصل العنصري.