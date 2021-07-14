خرج الآلاف في مسيرة في ريو دي جانيرو البرازيلية الثلاثاء مطالبين الرئيس جايير بولسونارو بتقديم استقالته، على خلفية تهم فساد وجهت إلى السياسي اليميني الشعبوي.
ويتهم المتظاهرون بولسونارو بالفشل في إدارة أزمة الوباء. وشهدت ريو مواجهات موضعية بين الأمن والمتظاهرين ما دفع برجال الشرطة إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق الحشود.
ويواجه بولسونارو ضغطاً متزايداً حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته، كما أن مجلس النواب يحقق في تهم فساد وجهت إليه على علاقة بصفقات لقاحات كورونا، اشترتها حكومته.
No Comment المزيد من
شاهد: نشر قوات الجيش بعد ارتفاع حصيلة قتلى العنف في شوارع جنوب إفريقيا
فيديو: ارتفاع حصيلة الضحايا وإصابات بكورونا بموقع انهيار برج ميامي
شاهد: أعمال شغب في جنوب إفريقيا بعد سجن زوما والشرطة تطلق الرصاص المطاطي على المحتجين
شاهد: الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون يحقق حلمه في بلوغ الفضاء
شاهد: قطة عملاقة تلقي التحية على المارة في أحد أحياء طوكيو
شاهد: استمرار أعمال النهب والعنف في شوارع جنوب إفريقيا لليوم الرابع
شاهد: سنترال بارك تتحول إلى ساحة "معارك العصور الوسطى"
شاهد: الحرائق تلتهم أجزاء من شمال كاليفورنيا وسط موجة حرّ عاتية
شاهد: الأرجنتينيون يحتفلون بإحراز منتخبهم كأس "كوبا أميركا"
شاهد: من شرفة المستشفى.. البابا يطل على المصلين في لقاء الأحد التقليدي
شاهد: ميليشيات مناهضة لطالبان وتابعة لأمراء حرب تنتشر في أفغانستان
شاهد: مناورات أوكرانيا وحلف الأطلسي في البحر الأسود
مقتل عشرات القرويين على يد لصوص مواشي في شمال غرب نيجيريا
شاهد: لهيب النيران في موسم مسيرات البروتستانت الموالية للتاج البريطاني في أيرلندا الشمالية
ليتوانيا تقيم سياجا على طول حدودها مع بيلاروس للحد من تدفق المهاجرين نحو أراضيها