خرج الآلاف في مسيرة في ريو دي جانيرو البرازيلية الثلاثاء مطالبين الرئيس جايير بولسونارو بتقديم استقالته، على خلفية تهم فساد وجهت إلى السياسي اليميني الشعبوي.

ويتهم المتظاهرون بولسونارو بالفشل في إدارة أزمة الوباء. وشهدت ريو مواجهات موضعية بين الأمن والمتظاهرين ما دفع برجال الشرطة إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق الحشود.

ويواجه بولسونارو ضغطاً متزايداً حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته، كما أن مجلس النواب يحقق في تهم فساد وجهت إليه على علاقة بصفقات لقاحات كورونا، اشترتها حكومته.