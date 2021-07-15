شاهد: منظمة حقوقية تطالب ميركل وبايدن بتعليق براءات اختراع لقاح كوفيد-19

نظمت مجموعة "آفاز" الحقوقية احتجاجًا في برلين يوم الأربعاء، قبل يوم واحد من قيام المستشارة الألمانية بزيارتها الرسمية التاسعة عشرة والأخيرة على الأرجح إلى الولايات المتحدة يوم الخميس للاجتماع مع بايدن، ودعت المجموعة الحقوقية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعليق براءات اختراع لقاح كوفيد-19.