شاهد: متظاهرون ينظمون مسيرة احتجاجية ضد الجيش في ميانمار

نظم متظاهرون مسيرة الأربعاء في يانغون، أكبر مدينة في ميانمار احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة قبل أن تقرقهم عناصر الأمن.

وردد حوالي خمسين متظاهرا هتافات مناهضة للجيش وحلت هذه الحشود السريعة الخاطفة محل المظاهرات الجماهيرية اليومية ضد الانقلاب العسكري.