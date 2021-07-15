شاهد: متظاهرون ينظمون مسيرة احتجاجية ضد الجيش في ميانمار

نظم متظاهرون مسيرة الأربعاء في يانغون، أكبر مدينة في ميانمار احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة قبل أن تقرقهم عناصر الأمن.
وردد حوالي خمسين متظاهرا هتافات مناهضة للجيش وحلت هذه الحشود السريعة الخاطفة محل المظاهرات الجماهيرية اليومية ضد الانقلاب العسكري.
No Comment المزيد من
شاهد: منظمة حقوقية تطالب ميركل وبايدن بتعليق براءات اختراع لقاح كوفيد-19
شاهد: فيضانات مفاجئة في بلجيكا بسبب هطول أمطار غزيرة
فيديو: الآلاف يطالبون بولسونارو "الفاشل والفاسد" بالاستقالة في ريو
شاهد: نشر قوات الجيش بعد ارتفاع حصيلة قتلى العنف في شوارع جنوب إفريقيا
فيديو: ارتفاع حصيلة الضحايا وإصابات بكورونا بموقع انهيار برج ميامي
شاهد: أعمال شغب في جنوب إفريقيا بعد سجن زوما والشرطة تطلق الرصاص المطاطي على المحتجين
شاهد: الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون يحقق حلمه في بلوغ الفضاء
شاهد: قطة عملاقة تلقي التحية على المارة في أحد أحياء طوكيو
شاهد: استمرار أعمال النهب والعنف في شوارع جنوب إفريقيا لليوم الرابع
شاهد: سنترال بارك تتحول إلى ساحة "معارك العصور الوسطى"
شاهد: الحرائق تلتهم أجزاء من شمال كاليفورنيا وسط موجة حرّ عاتية
شاهد: الأرجنتينيون يحتفلون بإحراز منتخبهم كأس "كوبا أميركا"
شاهد: من شرفة المستشفى.. البابا يطل على المصلين في لقاء الأحد التقليدي
شاهد: ميليشيات مناهضة لطالبان وتابعة لأمراء حرب تنتشر في أفغانستان
شاهد: مناورات أوكرانيا وحلف الأطلسي في البحر الأسود