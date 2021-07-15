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شاهد: متظاهرون ينظمون مسيرة احتجاجية ضد الجيش في ميانمار

نظم متظاهرون مسيرة الأربعاء في يانغون، أكبر مدينة في ميانمار احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة قبل أن تقرقهم عناصر الأمن.

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وردد حوالي خمسين متظاهرا هتافات مناهضة للجيش وحلت هذه الحشود السريعة الخاطفة محل المظاهرات الجماهيرية اليومية ضد الانقلاب العسكري.

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