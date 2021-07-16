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شاهد: قصف صاروخي لقوات النظام السوري على آخر معقل للمعارضة المسلحة

قال عمال إنقاذ ومراقبون إن صواريخ الحكومة السورية أصابت قريتين في آخر معقل للمعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا يوم الخميس مما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل بينهم ثلاثة أطفال.

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وتتعرض مناطق عدة في إدلب منذ حزيران/يونيو لقصف متكرر من قوات النظام، فيما ترد الفصائل المقاتلة باستهداف مواقع سيطرة الأخيرة في مناطق محاذية، رغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام.

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