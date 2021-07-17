شاهد: اشتباكات بين الشرطة ولصوص أثناء محاولة لسرقة مستودع كحول في ديربان في جنوب أفريقيا

واجهت الشرطة في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لصوصاً لمنعهم من سرقة مستودع يخزن كمية كبيرة من الكحول.
ونهب المستودع من مخزونه على مدى أسبوع من أعمال العنف الدامية في جنوب إفريقيا والتي شهدت مقتل أكثر من 200 شخص.
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