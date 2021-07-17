حازت الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون على جائزة بالم دوغ، أو "السعفة الذهبية لأفضل كلب في الدراما" لتصبح أحدث الحائزين عليها.
تحتفي الجائزة بالكلاب التي شاركت في الأفلام المعروضة في مهرجان كان السينمائي، وأصبح حفلها عنصرا أساسيا على جدول المهرجان وبالتحديد في الجمعة الأخيرة منه.
وتسلمت سوينتون طوق بالم دوغ نيابة عن كلابها الثلاثة الذين ظهروا على الشاشة معها في فيلم التذكار/ الجزء الثاني.
No Comment المزيد من
شاهد: قصف صاروخي لقوات النظام السوري على آخر معقل للمعارضة المسلحة
شاهد: الفلسطينيون في غزة يفدون على سوق المواشي، لشراء أضحية العيد
شاهد: ناشطون يحتجون خارج البيت الأبيض ويدعون إلى "تحرير اللقاح"..بينما يستضيف بايدن ميركل
شاهد: القبض على ثعبان ضخم في حديقة عامة في بانكوك بتايلاند
شاهد: منظمة حقوقية تطالب ميركل وبايدن بتعليق براءات اختراع لقاح كوفيد-19
شاهد: متظاهرون ينظمون مسيرة احتجاجية ضد الجيش في ميانمار
شاهد: فيضانات مفاجئة في بلجيكا بسبب هطول أمطار غزيرة
فيديو: الآلاف يطالبون بولسونارو "الفاشل والفاسد" بالاستقالة في ريو
شاهد: نشر قوات الجيش بعد ارتفاع حصيلة قتلى العنف في شوارع جنوب إفريقيا
فيديو: ارتفاع حصيلة الضحايا وإصابات بكورونا بموقع انهيار برج ميامي
شاهد: أعمال شغب في جنوب إفريقيا بعد سجن زوما والشرطة تطلق الرصاص المطاطي على المحتجين
شاهد: الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون يحقق حلمه في بلوغ الفضاء
شاهد: قطة عملاقة تلقي التحية على المارة في أحد أحياء طوكيو
شاهد: استمرار أعمال النهب والعنف في شوارع جنوب إفريقيا لليوم الرابع
شاهد: سنترال بارك تتحول إلى ساحة "معارك العصور الوسطى"