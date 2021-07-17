حازت الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون على جائزة بالم دوغ، أو "السعفة الذهبية لأفضل كلب في الدراما" لتصبح أحدث الحائزين عليها.

تحتفي الجائزة بالكلاب التي شاركت في الأفلام المعروضة في مهرجان كان السينمائي، وأصبح حفلها عنصرا أساسيا على جدول المهرجان وبالتحديد في الجمعة الأخيرة منه.

وتسلمت سوينتون طوق بالم دوغ نيابة عن كلابها الثلاثة الذين ظهروا على الشاشة معها في فيلم التذكار/ الجزء الثاني.