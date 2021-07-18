شاهد:عرض مجسم "موكو" الكائن الخيالي في طوكيو قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية

جلب منظمو ألعاب طوكيو الأولمبية إلى العاصمة اليابانية دمية عملاقة، يبلغ طولها عشرة أمتار، كجزء من البرنامج الثقافي للأولمبياد. وتم جلب الدمية من منطقة توهوكو التي ضربها المد البحري. والدمية هي مجسم للكائن "موكو" الخيالي، الذي ولد في المنطقة الشمالية الشرقية لليابان. وبقد بدأت رحلة جلب الدمية في منتصف أيار/مايو لتعرض في حديقة وسط العاصمة اليابانية، ولكن لم يسمح بوجود متفرجين، بسبب القيود المرتبطة بالحد من تفشي وباء كوفيدـ19. ويأمل المنظمون أن تجلب الدمية مزيدا من السياح إلى منطقة توهوكو.
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