شاهد: عمليات إجلاء في كاليفورنيا بسبب الحرائق

اتسعت رقعة حرائق الغابات سريعا جنوب بحيرة تاهو المحاذية لطريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى إلى مزيد من أوامر الإجلاء، وإلغاء الجولات على متن الدراجات الهوائية عبر سييرا نيفادا، حيث يلوح في الأفق توسع حرائق غابات خطيرة في الأيام المقبلة. وكان حريق "تاماراك" اندلع بسبب البرق يوم 4 من الشهر الحالي، وأتى على مساحة غابية تقدر بنحو 82 كيلومترا مربعا. وكان الحريق يهدد مدينة ماركليفيل القريبة من خط ولاية كاليفورنيا/نيفادا، حيث دمرت النيران ثلاثة مبان على الأقل، وجاء على موقع "ديثرايت" أنه تم إجلاء عديد السكان في المنطقة.