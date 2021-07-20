شاهد: استعدادات خجولة لعيد الأضحى في كشمير الهندية بسبب كوفيد-19

يستعد المسلمون في كشمير الهندية للاحتفال بعيد الأضحى في ظل تحذير طبي من ازدياد حالات الإصابة بكوفيد-19.

ويأتي عيد الأضحى هذه السنة في ظل أزمة اقتصادية صعبة فرضتها الجائحة، ارتفعت بها الأسعار ويقول كثيرون إنهم لا يستطيعون شراء أضاحي أو إقامة عادات العيد.