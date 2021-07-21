تنتشر تمائم طوكيو 2020 الأولمبية اللطيفة في جميع أنحاء المدينة المضيفة، ولكن يبدو أن هناك منافسة شرسة للتمائم في بلد يُقدس هذا الأمر حيث يولي اليابانيون أهمية كبيرة للتميمة التي تروّج عادة للشخصيات المحبوبة.
في بلاد "أهلا كيتي" و"بوكيمون" تعتبر التميمة وجها ودودا للشركات الخاصة والمؤسسات العامة على حد سواء وتتمتع التميمة الأكثر نجاحا بمكانة مرموقة.
للتذكير اختارت اليابان "ميرايتوا" كتميمة للأولمبياد الذي تحتضنه وهي مزيج من كلمتين "ميراي" وتعني المستقبل، و"توا" وتعني الخلود باليابانية. وألوانها مستوحاة من شعار الأولمبياد.
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