شاهد | محتجون يتظاهرون ضدّ أولمبياد طوكيو قبيل افتتاحه

تظاهر محتجون مناهضون للألعاب الأولمبية في طوكيو قبيل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، يوم الجمعة.
وانتقد المتظاهرون الحكومة لإعطائها الأولوية للأولمبياد بالرغم من تفشي الوباء.
ومنعت السلطات اليابانية حضور المشجعين في طوكيو ولكنها سمحت لعدد محدد بالحضور في المناطق النائية. يذكر أنه تم تطعيم 23 بالمئة من سكان اليابان حتى الآن وهي نسبة أقل بكثير من تلك التي قالت الحكومة إنها ستبلغها قبل بدء الحدث الرياضي.
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