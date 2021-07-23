شاهد | مسيرة في برشلونة ضدّ رهاب المثلية بعد جريمة قتل

تظاهر محتجون إسبان في برشلونة، بعد تعرض شاب مثلي للضرب حتى الموت في مدينة كورونا.
وكان سامويل لويز البالغ من العمر 24 سنة يعمل ممرضاً مساعداً، وقد قتل عند خروجه من ملهى ليلي في غاليس ليل السبت الثالثة صباحاً.
وقال المتظاهر ميكال وهو مدرس شارك في المسيرة إن الناس سئموا من أن يكون القانون إلى صفهم من ناحية، بينما لا تزال فئة من المجتمع تكن مشاعر من الكراهية للمثليين.
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