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شاهد: بحيرة في منطقة باتاغونيا الأرجنتينية تتحول إلى اللون الوردي بسبب التلوث

تحولت بحيرة كورفو لاغون في باتاغونيا، جنوب الأرجنتين، إلى اللون الوردي بعد إلقاء نفايات شركات الصيد في مياهها، مما أثار القلق بين السكان المحليين والسلطات.

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