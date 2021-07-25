شاهد: مسيرة "فخر المثليين" تجوب شوارع العاصمة المجرية بودابست

تجمع حشد كبير في العاصمة المجرية بودابست يوم السبت في مسيرة فخر المدينة، على الرغم من إقرار قانون جديد مثير للجدل يميز ضد المثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسيا.

يحظر القانون الذي أقره البرلمان المجري الشهر الماضي تقديم المثلية الجنسية أو تغيير الجنس من قبل القاصرين في المناهج الدراسية والمحتوى الإعلامي.