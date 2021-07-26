يسعى صناع النبيذ الألماني في منطقة وادي أهل إلى إعادة بناء أعمالهم التي تأثرت كثيراً جراء الدمار الذي خلفته الفيضانات الأسبوع الماضي.
وكانت المنطقة من أكثر البقاع تأثراً بالفيضانات التي خلفت 180 قتيلاً في ألمانيا.
وتقول كاتيا بووتش، وهي شريكة بأحد مزارع النبيذ، إنها لا زالت تتذكر تفاصيل فاجعة ما حدث أثناء الفيضانات ولكنها سرعان ما تحول ذهنها إلى التركيز على إعادة ترميم عملها من أجل المستقبل.
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