شاهد | مهرجان "المقلع الرخامي" بروسيا وموسيقى البدايات السحيقة

مشبعة بحاضرة المكان وزاخرة بأصداء البدايات السحيقة، بهكذا حال انهمرت الموسيقى في مقلع للحجارة وسط منطقة الأورال الروسية، حيث مهرجان "المقلع الرخامي" الذي يدخل عامه الثالث.

المهرجان الموسيقي الذي تنظمه مؤسسة إرزا الدولية للفنون والحكومة المحلية في بوليفسكوي، بدعم من مؤسسات حكومية وغير حكومية، تشارك فيه فرق شعبية من روسيا واليونان وجورجيا وأوكرانيا وصربيا يجمعها هدف صياغة لغة موسيقية مشتركة لشعوب البلدان المذكورة والتي لطالما اندغمت ثقافات شعوبها منذ عهود سحيقة.