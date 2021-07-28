أستراليا: تمديد العزل في سيدني شهرا مع تفشي سلالة دلتا

مددت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية يوم الأربعاء العزل العام المفروض بمدينة سيدني عاصمة الولاية لمكافحة انتشار مرض كوفيد-19، شهرا آخر بعدما أخفقت القيود المفروضة منذ أسابيع في احتواء تفشي السلالة دلتا شديدة العدوى.

وكان من المقرّر أن تُنهي سيدني العمل بتدابير الإغلاق بعد خمسة أسابيع من دخولها حيّز التنفيذ أي في 30 تمّوز/يوليو، لكنّ السلطات قرّرت الأربعاء تمديد العمل بهذه القيود لأربعة أسابيع إضافية أي حتّى 28 آب/أغسطس.

وسجلت نيو ساوث ويلز 177 إصابة محلية جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 172 في اليوم السابق.

وقالت رئيسة وزراء مقاطعة "نيو ساوث ويلز" غلاديس بيريجيكليان "أدرك جيّداً ما نطلبه من الناس خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، لكنّ السبب في ذلك هو أنّنا نريد حماية مجتمعنا والتأكّد من قدرتنا على التعافي بأسرع ما يمكن".

وأضافت "نحن بحاجة حقاً لأن يتصرّف الناس كما ينبغي على الدوام. لا تتخلّوا عن حذركم".

وبموجب التدابير السارية لا يستطيع سكّان سيدني الخروج إلا لشراء الضروريات أو الحصول على رعاية طبية أو ممارسة الرياضة أو الذهاب إلى العمل إذا اقتضت الحاجة، ولكنّ المدارس مغلقة والسلطات تشجّع المواطنين على ملازمة منازلهم.

بالمقابل أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دان أندروز أنّ إجراءات الإغلاق التي كانت سارية في مدينة ملبورن منذ أسبوعين رُفعت الثلاثاء بفضل "العزم والعمل الجاد".

وأستراليا التي نجت إلى حدّ كبير من الموجات الأولى للجائحة تشهد حالياً وتيرة تفشٍّ متسارعة للمتحوّرة دلتا الأشد عدوى، في بلد لم يلقّح حتى اليوم سوى 13% من سكّانه البالغ عددهم 25 مليوناً.