في الذكرى العاشرة لتأسيس فرقة ليتل ميكس تحققت رغبة معجبي الفرقة وأصبح أعضاؤها من خلال تماثيل شمعية مفيمين في متحف الشمع الشهير مدام توسو في لندن.

واستوحي المشهد الذي ظهرت فيه التماثيل في المتحف من فيديو أغنية الفرقة "Bounce Back" المنتجة عام 2019.

وتبرع منسقو مظهر فتيات الفرقة بقطع الملابس المعروضة على التماثيل.