اصطف طابور طويل من الناس خارج الاستاد الأولمبي في طوكيو لالتقاط الصور مع شعار الألعاب الأولمبية المتمثل في الحلقات المتشابكة، وسط ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد في العاصمة اليابانية.