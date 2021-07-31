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الناس يلتقطون صوراً للحلقات الأولمبية في طوكيو يوم الاثنين 19 أغسطس 2019

اصطف طابور طويل من الناس خارج الاستاد الأولمبي في طوكيو لالتقاط الصور مع شعار الألعاب الأولمبية المتمثل في الحلقات المتشابكة، وسط ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد في العاصمة اليابانية.

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