اصطف طابور طويل من الناس خارج الاستاد الأولمبي في طوكيو لالتقاط الصور مع شعار الألعاب الأولمبية المتمثل في الحلقات المتشابكة، وسط ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد في العاصمة اليابانية.
اصطف طابور طويل من الناس خارج الاستاد الأولمبي في طوكيو لالتقاط الصور مع شعار الألعاب الأولمبية المتمثل في الحلقات المتشابكة، وسط ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد في العاصمة اليابانية.
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