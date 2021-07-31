فيديو: الممثل بوب أودنكيرك يطمئن جمهوره بعد إصابته بـ"أزمة قلبية خفيفة"

قال الممثل التلفزيوني الأمريكي بوب أودنكيرك، المعروف بأداء شخصية محامي دفاع جنائي ساخر وفاسد أخلاقيا في مسلسل (بيتر كول سول)، يوم الجمعة إنه يتعافى من أزمة قلبية خفيفة بعد أن انهار خلال تصوير المسلسل في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأصيب أودنكيرك (58 عاما) بوعكة في نيو مكسيكو يوم الثلاثاء أثناء تصوير الموسم السادس والأخير من المسلسل الذي ينتمي لنوع الكوميديا السوداء وتنتجه شبكة (إيه.إم.سي)، ونُقل للمستشفى في ألباكيركي للعلاج.

وأصدر مندوبون عن الممثل بيانا في اليوم التالي قالوا فيه إن حالته مستقرة بعد أن عانى من مشكلة مرتبطة بالقلب.

وفي تغريدتين على موقع تويتر يوم الجمعة، كان أودنكيرك أكثر وضوحا إذ قال "تعرضت لأزمة قلبية خفيفة. لكنني سأكون بخير بفضل روزا استرادا والأطباء الذين عالجوا التجلط دون الحاجة لجراحة".

I had a small heart attack. But I'm going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.

Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I'm going to take a beat to recover but I'll be back soon. — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021

كما شكر شبكة (إيه.إم.سي) والمنتجين في شركة سوني بيكتشرز على دعمهم وأسرته وأصدقائه الذين غمروه بالحب مضيفا "سآخذ فترة من الوقت للتعافي وسأعود قريبا".