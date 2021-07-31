شارك حوالي 50 ممرضًا وموظفًا في مجال الرعاية الصحية في وسط لندن في مسيرة انطلقوا خلالها من مستشفى سانت توماس إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في داونينغ ستريت، للاعتراض على مقدار الزيادة الإضافية التي أقرتها الحكومة لرواتبهم.

وكانت الحكومة قد حددت الزيادة بنسبة 3 ٪ في رواتب العاملين في خدمة الصحة الوطنية (NHS) في أعقاب جهودهم المبذولة لمكافحة كوفيد-19 وهو ما يعترض عليه العاملون باعتباره لا يوازي قدر الجهد والتضحيات التي يبذلونها.