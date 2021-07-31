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لندن، الجمعة 30 يوليو 2021

شارك حوالي 50 ممرضًا وموظفًا في مجال الرعاية الصحية في وسط لندن في مسيرة انطلقوا خلالها من مستشفى سانت توماس إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في داونينغ ستريت، للاعتراض على مقدار الزيادة الإضافية التي أقرتها الحكومة لرواتبهم.

وكانت الحكومة قد حددت الزيادة بنسبة 3 ٪ في رواتب العاملين في خدمة الصحة الوطنية (NHS) في أعقاب جهودهم المبذولة لمكافحة كوفيد-19 وهو ما يعترض عليه العاملون باعتباره لا يوازي قدر الجهد والتضحيات التي يبذلونها.

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