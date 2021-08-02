شاهد: إنقاذ عشرات المهاجرين في البحر المتوسط

تم إنقاذ 26 شخصا بعد غرق القارب الذي كان يقلهم في البحر الأبيض المتوسط. وشهدت عطلة نهاية الأسبوع عدة عمليات انقاذ في أكثر الفترات ازدحاما لعبور المهاجرين.

ونشرت منظمة "ووتش سي" الخيرية الألمانية الاثنين سلسلة من الصور لأفرادها، وهم يوزعون سترات نجاة ويساعدون المهاجرين على النزول من قارب متهالك، وأشارت إلى أنها أنقذت 12 شخصا يوم الأحد و 26 آخرين يوم الاثنين. وكثفت السفن الخيرية جهودها لإنقاذ ما يقرب من 450 مهاجرا من قارب خشبي كان يغرق في مياه البحر الأبيض المتوسط ​​خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووصل العشرات غيرهم إلى جزيرة سردينيا الإيطالية دون مساعدة. وانتظرت المنظمات الخيرية الإذن بالرسو في بعض موانئ جنوب أوروبا لإنزال المهاجرين الذين تمّ انقاذهم.