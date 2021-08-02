شاهد: مطارات بريطانيا تستقبل مسافرين من أوروبا وأمريكا بعد رفع شرط الحجر الصحي عنهم

وصل عشرات المسافرين من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة يوم الاثنين مع شعور مختلف بالحرية، حيث لم يعودوا مجبرين على الالتزام بالحجر الصحي عند الوصول.
التغيير الذي دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من يوم الاثنين يشمل جميع القادمين من البلدان المدرجة في القائمة البرتقالية، باستثناء فرنسا.
ورحب رؤساء شركات الطيران بالتغيير في القواعد لكنهم دعوا إلى إضافة المزيد من البلدان إلى قائمة السفر الخضراء وإلى خفض تكلفة الاختبارات.
No Comment المزيد من
شاهد: جهود الإطفاء مستمرة لاحتواء حرائق الغابات في تركيا
شاهد: بدء حملة تطعيم المراهقين ضد كورونا في كمبوديا
شاهد: صدامات بين رافضين لتدابير الإغلاق والشرطة الألمانية
شاهد: متجر في طوكيو يبيع لباس "الكيمونو" للحيوانات الأليفة
شاهد: حرائق هائلة في غابات صقلية لليوم الثاني على التوالي
شاهد: استمرار الحرائق في تركيا وارتفاع حصيلة قتلاها إلى ستة
شاهد: العشرات يصطفون في طوكيو لالتقاط الصور مع شعار الألعاب الأولمبية
شاهد: روبوت يصنع مستقبلًا جديدًا للوجبات السريعة في أحد مطاعم لاتفيا
شاهد: مسيرة في لندن للعاملين في قطاع الصحة للمطالبة بزيادة الأجور
شاهد | مئات من المناطيد الضخمة تحلق في سماء فرنسا
شاهد | رهبان بوذيون في تايلاند يتلقون لقاح أسترازينيكا
شاهد | منطقة يابانية تحوّل حقول الأرز فيها إلى لوحات فنية خضراء
فيديو | ثلج نادر يكسو مناطق جنوب البرازيل
شاهد: حديقة حيوان سيدني تحتفل بحيوان كوالا حديث الولادة
شاهد: مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية