شاهد: مطارات بريطانيا تستقبل مسافرين من أوروبا وأمريكا بعد رفع شرط الحجر الصحي عنهم

وصل عشرات المسافرين من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة يوم الاثنين مع شعور مختلف بالحرية، حيث لم يعودوا مجبرين على الالتزام بالحجر الصحي عند الوصول.

التغيير الذي دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من يوم الاثنين يشمل جميع القادمين من البلدان المدرجة في القائمة البرتقالية، باستثناء فرنسا.

ورحب رؤساء شركات الطيران بالتغيير في القواعد لكنهم دعوا إلى إضافة المزيد من البلدان إلى قائمة السفر الخضراء وإلى خفض تكلفة الاختبارات.