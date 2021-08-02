شاهد: بدء حملة تطعيم المراهقين ضد كورونا في كمبوديا

بدأت كمبوديا إعطاء لقاحات كوفيد للمراهقين في عاصمتها بنوم بنه وثلاث مقاطعات الأحد، فيما كان أحفاد رئيس الوزراء هون سين من أوائل من تلقوها.

وبعدما بدا أن كمبوديا تمكّنت من تجنّب التأثر بشكل كبير بالفيروس العام الماضي، ارتفع عدد الإصابات إلى نحو 78 ألفا منذ عاود الوباء تفشيه في شباط/فبراير.

وبوشر الأحد تطعيم الأطفال البالغة أعمارهم بين 12 و17 عاما وأطلقت الحملة في العاصمة بنوم بنه وثلاث مقاطعات تعد الأكثر تضررا هي كاندال وكوه كونغ وبرياه سيهانوك.