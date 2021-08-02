يواصل رجال الإطفاء مجهوداتهم لإخماد الحرائق المستمرة التي تجتاح الغابات في سواحل صقلية والبحر الأدرياتيكي بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية. ويقول الخبراء إن تغير المناخ يزيد من تواتر وشدة مثل هذه الحرائق. وتُظهر بيانات الاتحاد الأوروبي أن موسم الحرائق هذا العام كان أكثر تدميراً بشكل ملحوظ من مواسم سابقة.

وقامت السلطات المحلية بنشر خمس فرق من رجال الإطفاء الإيطاليين بما في ذلك طائرتان هليكوبتر وطائرة كاناديير للمياه لمحاولة السيطرة على الحريق.

رصد رجال الإطفاء اندلاع أكثر من 800 حريق في أنحاء إيطاليا، خصوصاً في الجزء الجنوبي منها، منذ السبت، وفق ما أعلنوا في تغريدة الأحد، في وقت تسجّل البلاد درجات حرارة مرتفعة خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وأدت موجة الحر التي تجتاح البلاد منذ حوالي أسبوع دول جنوب أوروبا، إلى عدة حرائق غابات في ساحل البحر الأبيض المتوسط.