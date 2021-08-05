أسطورة سباقات الدراجات البخارية الإيطالي فالنتينو روسي يعلن اعتزاله

أعلن أسطورة الدراجات النارية الإيطالي فالنتيو روسي أنه سيعتزل المنافسات رسميا بنهاية موسم 2021 وذلك خلال مؤتمر صحافي الخميس على هامش جائزة ستيريا الكبرى في النمسا.

وقال روسي (42 عاما) بطل العالم تسع مرات في فئات مختلفة بينها سبع مرات في فئة موتو جي بي "لقد قررت التوقف في نهاية الموسم. انها لحظة صعبة وحزينة جدا. ستتغير حياتي اعتبارا من العام المقبل. كانت مسيرتي رحلة رائعة وطويلة لكن ممتعة جدا".

واضاف "للأسف، أبدأ النصف الأخير من الموسم كسائق موتو جي بي".

وكان روسي الذي انضم الى فريق ياماها خلال العام الحالي واعلن في وقت سابق بأنه سيقرر مستقبله خلال الصيف الحالي.

وعانى الدراج الملقب بـ"الدكتور" كثيرا خلال الموسم الحالي ولم يحقق أحد المراكز العشرة الاولى سوى مرة واحدة في ايطاليا، ويحتل المركز التاسع عشر في ترتيب بطولة العالم برصيد 17 نقطة فقط عشية المرحلة العاشرة.

واعترف روسي بتواضع مستواه هذا الموسم بقوله "خلال الموسم الحالي، لم تكن النتائج حسب توقعاتي، وبالتالي بدأت أسأل نفسي عما هي الخطوة التالية".

وكشف روسي بأنه قد ينتقل الى سباقات السيارات في المستقبل من دون ان يحدد اي فئة بقوله "أعتقد بأنني سأبقى سائقا مدى الحياة. كل ما في الأمر بأنني سأنتقل من الدراجات الى السيارات، لكن ليس بالمستوى ذاته بطبيعة الحال لكني على العموم سأواصل التسابق".

وكان روسي توج بطلا للعالم للفئة الاولى 7 مرات (500 سنتم مكعب عام 2001، ثم من 2002 الى 2005 و2008 و2009)، بالاضافة الى لقبين في الفئات الدنيا وتحديدا في 125 سنتم.