تم إغلاق السكة الحديدية وطريق برينر بعد الانهيار الأرضي وسوء الأحوال الجوية بالقرب من بحيرة كومو في شمال إيطاليا. وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في ارتفاع مستويات المياه في الأنهار المجاورة مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة بالمباني المتخمة للبحيرة إضافة إلى الانهيارات الأرضية.