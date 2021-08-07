ألمانيا: النوادي تطلق تجربة الكشف عن كورونا لمعرفة إمكانية العودة إلى الحياة الليلة خلال فترة الوباء

تشارك ستة نوادي بالعاصمة الألمانية برلين في تجربة كوفيد-19 نهاية هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان اختبار الكشف عن فيروس كورونا يمكن أن يساعد في إعادة فتح الحياة الليلية خلال فترة الوباء.

وقد انطلق الحدث التجريبي لـ "ثقافة إعادة تشغيل النوادي" من قبل إدارة الثقافة وأوروبا بمجلس الشيوخ في برلين بالتنسيق مع علماء من مستشفى "شاريتيه" بالمدينة. وسيتعين على المشاركين، الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا يوم الجمعة، وإذا كانت نتيجة هذا الاختبار سلبية، فسيحصل المشاركون على تذكرة دخول إلى الملهى الليلي.

وتسعى النوادي الستة إلى تقديم برامج تبدأ من الساعة العاشرة أو الحادية عشرة ليلا يومي الجمعة والسبت ويمكن للمشاركين في التجربة حضورها. ويتوجب على جميع المشاركين إجراء اختبار تفاعل "البوليميراز" المتسلسل ثانيا بعد أسبوع في الـ 13 أغسطس-آب رغم تلقيهم التطعيم أو تعافيهم مؤخرا من الوباء.

وداخل النوادي، سوف تكون العودة كاملة إلى الحياة التي كانت سائدة قبل الوباء حيث لا توجد أقنعة ولا مسافات تباعد كما أن صالات الرقص ستكون مكتظة.

وتقدمت حوالي 20 مؤسسة للمشاركة في المشروع ولكن تم اختيار ستة نوادي فقط حيث تم الأخذ بعين الاعتبار أنظمة التهوية وموقع النادي في المدينة وكذا نوع الموسيقى، ووفقا للجنة فقد سعى المشروع إلى مواقع متنوعة. وتبلغ تكلفة التذاكر المحدودة 15 يورو، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 10 يورو يتم استردادها ويتم بيعها بسرعة في النوادي.

والأمل من وراء هذه الدراسة هو تحديد كيفية إعادة فتح النوادي الليلية بأمان، وإذا لم يصب أحد بالعدوى خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافقة للحدث، سيصبح بالإمكان استخدام التجربة لمبادرات وأحداث مماثلة في المستقبل.

وقالت باميلا شوبس رئيسة لجنة النادي لمحطة تلفزيون آر بي بي: "نحن بحاجة ماسة إلى خطة وحل بشأن كيفية العودة إلى الحياة الثقافية للنادي بعد توقفنا لمدة عام ونصف العام".