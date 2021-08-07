شاهد: اليونان تكافح الحرائق مع تواصل موجة الحر

تسببت حرائق اليونان المستعرة في مقتل شخصين الجمعة مع موجة حر مستمرة منذ أسبوع وتحاول السلطات اليونانية السيطرة على حريق تلو آخر منذ أسبوع، في ظل أسوأ موجة حر تجتاح المنطقة منذ عقود وكارثة ربطها خبراء بأحوال الطقس الرديئة والتي باتت تتكرر اكثر جرّاء التغير المناخي.
وحذّرت مسودة تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليها وكالة فرانس برس من أن منطقة البحر الأبيض المتوسط التي وصفتها بأنها "نقطة ساخنة لتغير المناخ"، ستتعرض لموجات قيظ أكثر شدة وموجات جفاف وحرائق ستشتعل بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
وأفادت وزارة الصحة اليونانية الجمعة بأن رجلا يبلغ 38 عاما من بلدة إيبوكراتيو الواقعة في شمال أثينا التي اندلعت فيها حرائق ضخمة، توفي في المستشفى بعدما سقط عليه عمود كهرباء فيما كان يستقل دراجة، وهو أول ضحية لحرائق اليونان. كذلك، عثر على موظف جثة في المصنع الذي يعمل فيه.
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