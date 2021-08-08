شاهد: ميسي يجهش بالبكاء في بداية مؤتمر صحافي يعلن خلاله رحيله النهائي عن برشلونة

أجهش نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي بالبكاء في بداية مؤتمره الصحافي الاحد الذي سيعلن فيه رحيله نهائيا عن صفوف النادي الذي امضى في صفوفه 20 عاما في الوقت اذي يرجح انتقاله الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي.

وصعد ميسي الى المنصة وسط تصفيق الحاضرين قبل ان يجهش بالبكاء وبعد ان تمالك انفاسه قال في مستهل حديثه "لم اتصور اطلاقا الرحيل عن برشلونة لأنني للحقيقة لم افكر بهذا الامر. كنت اريد وداعا مع الجميع على ارضية الملعب".

واضاف "هذا العام، كنت انا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده اكثر من اي شيء آخر".

وتابع "لا زلت غير مصدق بأني ساترك هذا النادي وتغيير حياتي. انا اعشق هذا النادي".

وعن امكانية انتقاله الى سان جرمان "ثمة امكانية لذلك لكني لم اوقع مع احد. اندية عدة ابدت رغبتها، وبالتالي لا شيء مقفل، لا شيء موصد والامور مفتوحة".

وكان عقد ميسي (34 عاما) مع النادي الكاتالوني انتهى في 30 حزيران/يونيو الماضي، وبعد ان توصل الى اتفاق مع ناديه الى توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسميا بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الاسبانية لكرة القدم.