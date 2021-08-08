شاهد: لحظة تدمير إعصار "لوبيت" لجسر في تايوان

إنهار جسرٌ جنوب تايوان، اليوم السبت، جرّاء الفيضانات العارمة التي تسبب بها إعصار "لوبيت" الذي اجتاح مناطق واسعة من جنوب شرق آسيا، قبل أن يتحول إلى منخفض مداري.

وكان تمّ إجلاء عشرات آلاف الأشخاص وتضررت الكثير من المنازل والطرقات في جنوب الصين وفي كوريا الشمالية والهند جراء مياه الأمطار والفيضانات التي تسبب بها إعصار "لوبيت" خلال الأيام القليلة الماضية.