شاهد: ميسي يجهش بالبكاء في بداية مؤتمر صحافي لإعلان رحيله عن برشلونة

أجهش نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي بالبكاء في بداية مؤتمره الصحافي الاحد الذي سيعلن فيه رحيله نهائيا عن صفوف النادي الذي امضى في صفوفه 20 عاما في الوقت اذي يرجح انتقاله الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي.

وصعد ميسي الى المنصة وسط تصفيق الحاضرين قبل ان يجهش بالبكاء وبعد ان تمالك انفاسه قال في مستهل حديثه "لم اتصور اطلاقا الرحيل عن برشلونة".

وكان عقد ميسي (34 عاما) مع النادي الكاتالوني انتهى في 30 حزيران/يونيو الماضي، وبعد ان توصل الى اتفاق مع ناديه الى توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسميا بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الاسبانية لكرة القدم.