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ليبيا

الأمم المتحدة تؤكد خطف مسؤول حكومي ليبي في طرابلس وتبدي قلقها

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
العاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس   -   حقوق النشر  MAHMUD TURKIA/AFP or licensors
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أفادت الأمم المتحدة مساء الثلاثاء أن مسلحين خطفوا الأسبوع الفائت مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي في حكومة الوحدة الوطنية رضا فرج الفريطيس في العاصمة طرابلس، مبدية "قلقها البالغ" لهذا الأمر.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان إن "مسلحين مجهولين قد اختطفوا الفريطيس مع زميله في 2 آب/أغسطس 2021 وذلك عقب زيارة الفريطيس لمقر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس".