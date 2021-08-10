شاهد: أكبر "تجمع لحوريات البحر في العالم" في الولايات المتحدة

ارتدى مئات الأشخاص في الأيام الماضية ذيل سمكة ووضعوا أكسسوارات ملونة للمشاركة في تجمع لحوريات البحر في ولاية فيرجينيا الأميركية يؤكد منظموه أنه الأكبر من نوعه في العالم ويستقطب المولعين بهذا العالم من مختلف المجالات.
وأقيم الحدث المسمى "ميرماجيك" في مدينة ماناساس بين الجمعة والأحد، وهو "مفتوح حقا للجميع، إذ من غير الضروري السباحة أو أن يكون للمرء ذيل ليصبح حورية بحر"، على ما أوضحت مورغانا ألبا إحدى مؤسسي الحدث.
وأضافت "أساطير حوريات البحر موجودة في كل المجتمعات عبر التاريخ".
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