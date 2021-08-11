شاهد : إعادة تسمية مومياء الإنكا خلال حفل أقيم في بوليفيا

أقامت الحكومة البوليفية احتفالاً بحضور سلطات السكان الأصليين لإعادة تسمية فتاة محنطة من الإنكا، تكريماً لهم خلال الاحتفال باليوم العالمي للسكان الأصليين يوم الاثنين.
يُعتقد أن فتاة الإنكا كانت تعيش بين السكان الأصليين في باكاجيس أيمارا بين عامي 1100 و 1450 بعد الميلاد. وقد أطلق على رفاتها اسم "Saphi" ، وهي كلمة تعني "الجذور" باللغة الأَيْمَرِيَّة.
تم استخراج الرفات من بوليفيا في عام 1980 من قبل عائلة دبلوماسي أمريكي ثم تبرعت بها لمتحف جامعة ولاية ميشيغان. في عام 2019، أعيدت المومياء التي كانت تُعرف آنذاك باسم " "نوستا"، وتعني "الأميرة"، بلغة الكيشوا، إلى بوليفيا.
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