لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مقاطعة كاستامونو في تركيا وعدد من المناطق الأخرى الواقعة على شواطئ البحر الأسود. ونتجت الفيضانات التي أثرت خصوصا على مقاطعات كاستامونو وبارتين وسينوب عن هطول أمطار غزيرة ليل الثلاثاء الأربعاء. وارتفع مستوى المياه في بعض المدن إلى أربعة أمتار حيث تحولت شوارع بأكملها إلى سيول جرفت سيارات وإشارات مرورية.

وفي الجزائر تواصل السلطات جهودها لإخماد 92 حريقا في المناطق الشمالية من البلاد التي تشهد حرائق منذ أربعة أيام، وذلك بمساعدة طائرات خاصة تم استئجارها من أوروبا، في اليوم الأول من الحداد الوطني على أرواح 69 شخصا قضوا في الحرائق التي يذكيها ارتفاع درجات الحرارة.

وبين قتلى حرائق الغابات 28 عسكريا كانوا يساعدون في إطفاء النيران، بحسب آخر حصيلة أعلنتها السلطات مساء الأربعاء. و قضى 37 مدنيا في تيزي وزو وأربعة في بجاية المجاورة، فيما تقول السلطات إن الحرائق التي اندلعت الاثنين مفتعلة.

وأعلنت الحماية المدنية في بيان أن فرقها "تعمل على إخماد 92 حريقا عبر 16 ولاية" أكبرها "37 حريقًا في تيزي وزو و15 في ولاية الطارف و11 حريقا في بجاية و8 حرائق في جيجل و4 في سوق أهراس"