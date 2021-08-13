شاهد: اندلاع حريق غابات جديد في جزيرة إيفيا اليونانية

اندلع حريق جديد هذا الجمعة في إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان حيث التهمت النيران منطقة الغابات بجنوب الجزيرة وامتدت إلى المنازل المجاورة. وعلى ما يبدو، فالحرائق ظلت مشتعلة بعد 10 أيام من اندلاعها.

وقالت إدارة الإطفاء اليونانية إنه تم إرسال أربع طوافات وست طائرات هليكوبتر إلى جانب 40 عنصرا من رجال الإطفاء وعشر مركبات تابعة لفرق الحماية المدينة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في الصباح وسط إيفيا.

وقالت إدارة الإطفاء إنه بحلول وقت متأخر من بعد الظهر، لم تتم السيطرة على الحريق. وقد دمر الحريق الأكبر الذي اندلع في الـ 3 أغسطس-آب معظم شمال الجزيرة وهو أحد أسوأ حرائق الغابات التي شهدتها اليونان.

وكان رجال إطفاء من رومانيا وأوكرانيا وصربيا وسلوفاكيا وبولندا ومولدوفا جنبا إلى جنب مع زملائهم اليونانيين، لا يزالون يعملون على إطفاء المساحات المشتعلة من حريق إيفيا الرئيسي، الذي أتلف أكثر من 50900 هكتار.

على الرغم من أن حرائق الغابات شائعة في اليونان خلال فصل الصيف الحار والجاف، إلا أن مئات الحرائق اندلعت في جميع أنحاء البلاد في غضون أيام قليلة في أعقاب موجة حر طويلة وشديدة بشكل خاص. ووصف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الخميس الحرائق بأنها أكبر كارثة بيئية تشهدها اليونان منذ عقود.