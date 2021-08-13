شاهد: المئات ينظمون مسيرة في قطاع فرانكفورت المالي من أجل مكافحة تغير المناخ

شارك المئات من الأشخاص في مسيرة من أجل المناخ عبر قطاع فرانكفورت المالي وساروا بمحاذاة مقر البنك المركزي الأوروبي بهدف تحدي الدور الذي يلعبه القطاع المالي في تغير المناخ.
ونظمت المظاهرة في إطار حركة "الجمعة من أجل المستقبل"، وهي الأولى التي أعقبت تقرير الأمم المتحدة هذا الأسبوع والذي أطلق عليه "الرمز الأحمر للإنسانية".
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