شاهد: انشطار سفينة عملاقة إثر جنوحها شمالي اليابان

سفينة الشحن "كريمسون بولاريس" العملاقة جنحت في ميناء هاتشينوهي شمالي اليابان واصطدمت بالأرض قبل أن تنشطر إلى نصفين ما أدى إلى تسرب النفط من خزّانات السفينة إلى مياه المحيط.
الحادث الذي وقع صباح أمس الاربعاء، لم يسفر عن إصابات بين طاقم السفينة التي يبلغ وزنها نحو 40 ألف طناً وترفع العمل البنمي وتحمّل كميات ضخمة من ألواح الخشب، وتمكّن قبطان السفينة من تحريرها لكنه فشل في إبعادها بسبب سوء الطقس وانتهى أمر السفينة برسوها على بعد أربعة كيلومترات خارج الميناء، وشوهدت بقعة زيت بطول 5.1 كيلومتر وعرض كيلومترا تقريبا في وقت لاحق من اليوم الخميس، لكن قوارب الدورية اتخذت إجراءات لاحتوائها.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل الياباني إن شطري السفينة لم يتحركا وتراقبهما قوارب الدورية عن كثب، مضيفا أنه لم يطرأ أي تغير واضح على الوضع حتى وقت متأخر من النهار.
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