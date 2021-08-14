شاهد: جهود رجال الإطفاء والمتطوعين تتواصل لإخماد حرائق منطقة القبائل في الجزائر

تستمر مساعي رجال الإطفاء والمتطوعين في الجزائر لإخماد حرائق الغابات المستمرة منذ أيام في ولاية تيزي وزو والتي كانت أكثر ضراوة مقارنة بحرائق بقية المناطق حيث دمرت النيران قرى بأكملها.
واندلعت حرائق الغابات بشمال الجزائر منذ أيام، مخلفة عشرات القتلى في صفوف المدنيين وعناصر الجيش الوطني الذين شاركوا في عملية إطفاء الحرائق. وأعلنت السلطات الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحرائق وتم تنظيم صلوات على أرواحهم.
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